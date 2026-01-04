Хоккейный клуб «Трактор» пригласил в тренерский штаб Андрея Шаянова

Соглашение со специалистом рассчитано до конца сезона-2024/2026

В челябинском «Тракторе» до конца сезона-2024/2025 будет работать еще один специалист. Соглашение с хоккейным клубом подписал Андрей Шаянов, он станет ассистентом главного тренера команды Евгения Корешкова, сообщает пресс-служба ХК «Трактор».

Андрей Шаянов родился и вырос в Усть-Каменогорске, где и начинал свою хоккейную карьеру в местном клубе «Торпедо». Затем у него были новосибирский СКА и «Строитель» из Темиртау. Как тренер с юношеской сборной России стал чемпионом мира в 2004 году, а сборную Казахстана привел к победе в I дивизионе чемпионата мира-2009.

В КХЛ Шаянов работал с «Барысом», «Автомобилистом» и «Югрой». Сезон 2025/2026 начинал в качестве главного тренера МХК «Барыс».

Напомним, что хоккейный клуб «Трактор» в текущем чемпионате КХЛ занимает 6-е место в Восточной конференции. Сегодня, 4 января, челябинцы принимают на своей площадке минское «Динамо». Игру в прямом эфире покажет телеканал ОТВ, трансляция будет доступна на сайте 1obl.tv.