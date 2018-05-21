/ Памятник метеориту появился в Чебаркуле

Монумент открыли в честь пятилетия со дня падения небесного тела.

На берегу озера Чебаркуль появился монумент, посвященный метеориту, который упал на Землю 15 февраля 2013 года. Скульптура сделана в виде камня, который расположен между двух изогнутых металлических элементов. Согласно задумке, так передан полет метеорита в атмосфере. Скульптура надежно закреплена на цементном постаменте. Известно, что само небесное тело выполнено из гранита, а хвост сделан из металла, покрытого специальным составом против ржавчины.

К открытию знакового для региона памятника приурочили фестиваль «Место силы». Там торжественно перерезали ленточку и дали старт работе разных площадок. На фестивале можно было поучиться рисованию, сделать что-то из бересты или даже заняться йогой.

Организаторы проводили конкурс на лучший эскиз, по рисунку победителя и сделали монумент. На открытии и на фестивале было 200−250 человек, в том числе — гости из Миасса и Златоуста. В целом это знаковое событие для развития туризма в нашем городе. — рассказала сайту «Первый областной» жительница Чебаркуля Любовь Рудометова.

Пройти специальный тест и узнать больше о челябинском метеорите можно здесь.