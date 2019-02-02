/ Ученые: «Падение метеорита вызвало взрыв на Кубе»

Эксперты не исключают, что небесных тел было несколько.

О взрыве на западе Кубы сообщают жители острова и местные СМИ. По их информации, 1 февраля над одной из провинций пролетело несколько загадочных черных камней, которые нашли на предполагаемом месте ЧП. Камни — это метеориты, и, с большей долей вероятности, они стали причиной взрыва на Кубе. На месте уже работают ученые.

Команда экспертов Института геофизики и астрономии и офиса геологии провинции Пинар-дель-Рио находится в Виньялесе, чтобы научно подтвердить возможное падение метеорита. Аналогичное явление расследуется в городе Матансас. — цитирует ТАСС министра науки, технологии и охраны окружающей среды Кубы Эльбу Роса.

Отметим, что пострадавших в результате падения метеоритов нет.

Добавим, что 15 февраля 2019 года будет 6 лет Челябинскому метеориту. Он упал в озеро Чебаркуль, однако мощная взрывная волна докатилась даже до Челябинска. Пострадали люди, оказались повреждены здания.