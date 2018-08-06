/ Музейные сотрудники решили распилить челябинский метеорит на три части

Судебные разбирательства о продаже космического объекта затянулись.

Судебные разбирательства по делу о распиле обломка челябинского метеорита продолжаются. На заседании в Центральном районном суде выступили сотрудники Исторического музея. Они озвучили свою версию произошедшего.

Кусок инородного тела якобы поделили на несколько частей, чтобы сохранить в музейных экспозициях и отправить на исследования. Первоначальный вес глыбы составлял около 45 килограмм, однако по пути в музей он «похудел». Кто принял соответствующее решение — неизвестно.

Разница в весе между указанным в акте приемки и фактическим составляла 13 килограмм. Когда взвесили, я увидела, что масса составляет 31 килограмм. — рассказала сотрудница музея.

Директор Исторического музея объяснил, как такое могло произойти.

Разница большая и эта разница покрыта тайной. Эта тайна очень простая. Для того, чтобы привести этот метеорит к нам из Минэкологии, поехал Эдуард Шайгородский на частной машине. Он даже не нашел времени собрать специальную комиссию для передачи в экспозицию. Никто ничего не знал. — рассказал директор Исторического музея Владимир Богдановский.

Есть предположение, что пропавший кусок отправился к местному геологу в качестве платы за исследование, проводимое при участии Новосибирского университета. Осуществить такую передачу якобы удалось при помощи хранителей экспозиции. Однако сам исследователь камней отвергает все обвинения.

Третий фрагмент был у меня. Я представитель Урало-Сибирской метеоритной экспедиции. Имею право на помощь со стороны всех причастных органов. Даже если бы я захотел передать камень, понадобились бы документы. Маленький кусок был отправлен в Новосибирский университет, это даже обозначено на фотографиях. — рассказал сайту «Первый областной» геолог Сергей Колесниченко.

Собрать показания всех участников этого дела не удалось. В связи с этим следующее заседание перенесено. Оно пройдет там же, в Центральном районном суде, 9 августа.

Напомним, ранее руководство Государственного исторического музея Южного Урала заявило о краже обломка челябинского метеорита. Камень распилили на несколько частей, после его передали на экспертизы и исследования.