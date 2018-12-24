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/ Упавший метеорит перекрыл русло реки

Упавший метеорит перекрыл русло реки

Небесное тело упало в России во второй раз за пять лет.
сегодня в 17:04
  |  Общество

Спустя пять лет после падения метеорита в Челябинской области небесное тело снова приземлилось в России. На этот раз — в Хабаровском крае. Метеорит, сообщают местные СМИ, снес вершину сопки. Либо кусок скалы, либо сам болид приземлились в реку, тем самым перекрыв ее русло. Теперь вода, которая может выйти из берегов, угрожает ближайшему населенному пункту, где живут 300 человек.

В Верхнебуреинском районе Хабаровского края обвалом грунта полностью перекрыло русло реки Бурея. Местные власти опасаются, что поселок Чекунда, который находится в 80 километрах от места обвала, может подтопить. — говорится в сообщении ТАСС.

Отметим, что размер метеорита сейчас неизвестен. Не исключено, что его обнаружили лишь спустя несколько дней после падения.

Напомним, Челябинский метеорит вошел в атмосферу Земли утром 15 февраля 2013 года. Он разрушился на высоте 30−50 километров, многочисленные фрагменты рассыпались на территории Челябинской области. Падение небесного тела наблюдали сотни тысяч человек. Наиболее крупные фрагменты небесного тела упали в окрестностях озера Чебаркуль. От последствий взрыва пострадали более 1,6 тысяч человек.

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