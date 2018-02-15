/ Что вы знаете о падении челябинского метеорита? Тест

С момента падения небесного тела прошло ровно пять лет.

Космический гость перевернул жизнь нескольких городов с ног на голову. Сначала он заставил всех долго всматриваться в небо, а потом — разбил окна в почти трех тысячах домов, детских садах, школах, больницах. Он приостановил учебный и рабочий процессы, опустошил бюджет и долго водил всех за нос, порождая версии о падении самолета, ракеты или нашествии инопланетян.

Он оборвал мобильную связь, мобилизовал работу экстренных служб и исследователей, а сам долго прятался на дне озера и в сугробах ненаселенной местности. Когда шифроваться не осталось смысла, он превратил себя в настоящую звезду. Поселился в музее, колесил по стране и зазывал в регион туристов.



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