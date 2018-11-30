/ Главную пешеходную улицу города нарядили к праздникам

Новогодние огни уже украшают Кировку.

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Улица Кирова вновь засияла огнями, город готовится к празднованию Нового года. Участок от улицы Карла Маркса до улицы Труда стал праздничным коридором, который манит жителей города на прогулку.

В этом году подсветка улицы не только увеличилась в два раза и составила 18 километров, но и будет радовать жителей намного дольше. В феврале 2018 года коридор уже убирали, но в этот раз он останется на улице до самого лета.

Лампочки будут гореть постоянно, об этом позаботились заранее: они выдерживают холода до -35 градусов. Чтобы до них не добрались и не сорвали хулиганы, их разместили на уровне 5 метров от земли.

Посмотреть, сфотографироваться и погулять по волшебному коридору можно на Кировке каждый день после 17:00.