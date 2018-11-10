/ В «Роднике» подростки взорвали петарду

Служба безопасности комплекса быстро нашла виновника.

Подростки бросили петарду в мусорную урну в ТРК «Родник» в Челябинске. Происшествие случилось вчера, 9 ноября, в дневное время.

Как сообщают очевидцы, звук был очень похож на взрыв, из-за чего сотрудники службы безопасности, мгновенно среагировавшие на инцидент, перекрыли весь второй этаж комплекса. Позднее хулиганов поймали на месте преступления.

Подросток бросил в мусорную урну петарду. Паники и эвакуации удалось избежать. Благодаря оперативным действиям хулиган был задержан сотрудниками службы охраны «Витязь» и передан в отдел полиции «Центральный» для выяснения всех обстоятельств. — сообщили сайту «Первый областной» в группе охранных предприятий «Витязь».

Небольшие повреждения получила лишь урна, в которую бросили петарду. Работа экстренных служб не потребовалась. Скорее всего, родителям хулиганов придется заплатить штрафы.