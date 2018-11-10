Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
66.85 +0.63 75.81 +0.14
Челябинск
сейчас
 
-7 °C
завтра
 
-13 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
В гостях у Митрофановны Весь спорт Время новостей Все чудеса Урала Губернатор74.РФ Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Марафон талантов Медгородок Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Происшествия Специальный репортаж Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Карта рыболова Огонь Победы CheLife Проект "Лица"
О нас Сайт 1obl.ru Телеканал ОТВ ОТВ-Миасс
Поиск по сайту Облако тегов
/ В «Роднике» подростки взорвали петарду

В «Роднике» подростки взорвали петарду

Служба безопасности комплекса быстро нашла виновника.
сегодня в 12:02
  |  Происшествия
Подростки бросили петарду в мусорную урну в ТРК «Родник» в Челябинске. Происшествие случилось вчера, 9 ноября, в дневное время.

Как сообщают очевидцы, звук был очень похож на взрыв, из-за чего сотрудники службы безопасности, мгновенно среагировавшие на инцидент, перекрыли весь второй этаж комплекса. Позднее хулиганов поймали на месте преступления.

Подросток бросил в мусорную урну петарду. Паники и эвакуации удалось избежать. Благодаря оперативным действиям хулиган был задержан сотрудниками службы охраны «Витязь» и передан в отдел полиции «Центральный» для выяснения всех обстоятельств. — сообщили сайту «Первый областной» в группе охранных предприятий «Витязь».

Небольшие повреждения получила лишь урна, в которую бросили петарду. Работа экстренных служб не потребовалась. Скорее всего, родителям хулиганов придется заплатить штрафы.

Происшествия
Челябинец погиб во время взрыва в Керчи
18.10.2018
Челябинец погиб во время взрыва в Керчи
Происшествия
Взрыв на ТЭЦ в Магнитогорске напугал местных жителей
14.10.2018
Взрыв на ТЭЦ в Магнитогорске напугал местных жителей
Происшествия
Два человека погибли от взрыва бытового газа на Урале
20.09.2018
Два человека погибли от взрыва бытового газа на Урале
Происшествия
«Охотники» за цветным металлом подвергли угрозе взрыва жилые дома
19.09.2018
«Охотники» за цветным металлом подвергли угрозе взрыва жилые дома
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.
Это интересно
Важное в СМИ

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Последние новости
Происшествия
Сотрудников Ильменского заповедника обвиняют в незаконной вырубки лесов
сегодня в 13:34
Сотрудников Ильменского заповедника обвиняют в незаконной вырубки лесов
Происшествия
Женщина и ребенок пострадали в тройном ДТП
сегодня в 13:20
Женщина и ребенок пострадали в тройном ДТП
Спорт
Тхэквондистка из Челябинска завоевала серебро на турнире в Польше
сегодня в 13:17
Тхэквондистка из Челябинска завоевала серебро на турнире в Польше
Общество
Из Челябинска теперь можно отправиться в провинцию Хайнань
сегодня в 12:36
Из Челябинска теперь можно отправиться в провинцию Хайнань
Происшествия
Два человека пострадали из-за вспышки бытового газа в Сатке
сегодня в 12:05
Два человека пострадали из-за вспышки бытового газа в Сатке
Происшествия
В «Роднике» подростки взорвали петарду
сегодня в 12:02
В «Роднике» подростки взорвали петарду
Общество
Жителей Челябинска удивил дикий заяц в самом центре города
сегодня в 11:56
Жителей Челябинска удивил дикий заяц в самом центре города
Общество
1.5 миллиарда рублей получат муниципалитеты области на формирование городской среды
сегодня в 11:01
1.5 миллиарда рублей получат муниципалитеты области на формирование городской среды
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Народные новости
ШОС и БРИКС
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Время новостей
Все чудеса Урала
Губернатор74.РФ
Есть вопрос
Зеленая передача
Итоги недели
Марафон талантов
Медгородок
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Происшествия
Специальный репортаж
Суперстар
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Проект "Лица"
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
Телеканал ОТВ
ОТВ-Миасс
АО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2018 АО «Обл-ТВ». СМИ Электронное периодическое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-73270 от 13 июля 2018 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: АО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Сироткин Н.И. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна
c78adfc1470523d6