/ Как выбрать идеальный мандарин, рассказали в Роскачестве

Вкус зависит и от сорта, и от внешнего вида.

Прилавки в магазинах уже ломятся от цитрусовых. Основу составляют мандарины, потому что именно эти фрукты ассоциируются с зимой и Новым годом. Их сортов множество, но выбрать сладкий и сочный удается не всегда. Эксперты Роскачества пояснили, на что обращать внимание, чтобы выбрать идеальный мандарин.

В первую очередь, сообщают эксперты, нужно смотреть на сорт. Абхазские мандарины появятся в продаже только в декабре. Сейчас на прилавках лежат «Шивамикан» и «Сатсума», китайско-японские. Они некрупные, приплюснутые. По вкусу чаще кислые или кисло-сладкие. Косточек нет.

«Муркотт» из Бразилии и Перу — маленький, с большим количеством косточек, но зато сочный и сладкий. Марокканский «Надоркот» не очень сладкий, с красноватой мякотью и легко отделяемой кожурой. «Клементины», приплющенные, ярко-оранжевые мандарины, являются самыми вкусными. Они сладкие и сочные, с нежным запахом.

Когда сорт выбран, нужно осмотреть каждый плод в отдельности. Допускаются потертости, царапины. А вот гнили, механических повреждений, ушибов быть не должно. Перезревшие или залежавшиеся мандарины тоже не лучший выбор: они просто невкусные. Кстати, листочки показателем свежести не являются.