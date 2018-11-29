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/ Как выбрать идеальный мандарин, рассказали в Роскачестве

Как выбрать идеальный мандарин, рассказали в Роскачестве

Вкус зависит и от сорта, и от внешнего вида.
сегодня в 17:07
  |  Общество

Прилавки в магазинах уже ломятся от цитрусовых. Основу составляют мандарины, потому что именно эти фрукты ассоциируются с зимой и Новым годом. Их сортов множество, но выбрать сладкий и сочный удается не всегда. Эксперты Роскачества пояснили, на что обращать внимание, чтобы выбрать идеальный мандарин.

В первую очередь, сообщают эксперты, нужно смотреть на сорт. Абхазские мандарины появятся в продаже только в декабре. Сейчас на прилавках лежат «Шивамикан» и «Сатсума», китайско-японские. Они некрупные, приплюснутые. По вкусу чаще кислые или кисло-сладкие. Косточек нет.

«Муркотт» из Бразилии и Перу — маленький, с большим количеством косточек, но зато сочный и сладкий. Марокканский «Надоркот» не очень сладкий, с красноватой мякотью и легко отделяемой кожурой. «Клементины», приплющенные, ярко-оранжевые мандарины, являются самыми вкусными. Они сладкие и сочные, с нежным запахом.

Когда сорт выбран, нужно осмотреть каждый плод в отдельности. Допускаются потертости, царапины. А вот гнили, механических повреждений, ушибов быть не должно. Перезревшие или залежавшиеся мандарины тоже не лучший выбор: они просто невкусные. Кстати, листочки показателем свежести не являются.

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