/ Двухметровую сосну разыгрывают среди челябинцев под Новый год

Чтобы получить дерево, нужно хорошо знать город и любить загадки.

Начало декабря — самое время задуматься об украшении дома к Новому году. Чтобы облегчить этот процесс, радио 100FM запускает розыгрыш главного символа праздника — елки. Настоящая двухметровая сосна достанется самому внимательному слушателю эфира. Организаторы предупреждают: розыгрыш может начаться в любое время.

В эфире слушателям скажут, где спрятана елка. Место зашифруют, так что придется поразмыслить, чтобы первым добраться до дерева. На загаданной площадке слушателя будет ждать Маргарита Разумная в костюме Снегурочки или Алексей Воронин — наш Дед Мороз. Им нужно будет назвать кодовое слово, которое тоже объявят в эфире. Как только елку разыграют, Маргарита или Алексей позвонят в студию и объявят имя победителя. — объяснила сайту «Первый областной» правила розыгрыша представитель коммерческого отдела радио Елена Погребникова.

Розыгрыш елок будет проходить по будням. В некоторые дни победителей может быть два или три. Включайте радио 100FM с 10 декабря по 21 декабря и везите домой новогоднее дерево.