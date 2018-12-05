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сегодня в 16:20
Двухметровую сосну разыгрывают среди челябинцев под Новый год
Чтобы получить дерево, нужно хорошо знать город и любить загадки.
/ Двухметровую сосну разыгрывают среди челябинцев под Новый год

Двухметровую сосну разыгрывают среди челябинцев под Новый год

Чтобы получить дерево, нужно хорошо знать город и любить загадки.
сегодня в 16:20
  |  Общество

Начало декабря — самое время задуматься об украшении дома к Новому году. Чтобы облегчить этот процесс, радио 100FM запускает розыгрыш главного символа праздника — елки. Настоящая двухметровая сосна достанется самому внимательному слушателю эфира. Организаторы предупреждают: розыгрыш может начаться в любое время.

В эфире слушателям скажут, где спрятана елка. Место зашифруют, так что придется поразмыслить, чтобы первым добраться до дерева. На загаданной площадке слушателя будет ждать Маргарита Разумная в костюме Снегурочки или Алексей Воронин — наш Дед Мороз. Им нужно будет назвать кодовое слово, которое тоже объявят в эфире. Как только елку разыграют, Маргарита или Алексей позвонят в студию и объявят имя победителя. — объяснила сайту «Первый областной» правила розыгрыша представитель коммерческого отдела радио Елена Погребникова.

Розыгрыш елок будет проходить по будням. В некоторые дни победителей может быть два или три. Включайте радио 100FM с 10 декабря по 21 декабря и везите домой новогоднее дерево.

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