/ «Мечел» готов к снижению нагрузки на окружающую среду

Об этом руководство предприятия сообщило в день обысков.

Пресс-служба «Мечел» сообщает, что предприятие готово к обследованию промышленных объектов завода. Для этого они пригласят независимых экспертов, которые проведут проверку и дадут свои рекомендации.

На челябинских предприятиях «Мечела» — ЧМК и «Мечел-Кокс» — сейчас полным ходом идут процедуры по выбору организаций — аудиторов. Независимые эксперты проведут всестороннее натурное обследование промышленных объектов «Мечел-Кокса» и дадут соответствующие рекомендации. Параметры независимого аудита разработаны в соответствии с требованиями надзорных ведомств и общественных организаций. «Мечел» заинтересован в объективном обследовании своих производств, в разработке эффективных программ по дальнейшему снижению нагрузки на окружающую среду, которые станут продолжением уже реализованных природоохранных мероприятий. — прокомментировала сайту «Первый областной» руководитель PR-служб по Уральскому региону Группы «Мечел» Оксана Агапова.

Напомним, правительство Челябинской области ставит перед южноуральскими промышленниками задачи, согласно которым предприятия обязаны значительно снизить выброс вредных веществ в воздух. Подробнее на эту тему читайте в нашем материале.