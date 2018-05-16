/ Силовики встретили главу аппарата челябинской гордумы возле трапа самолета

Юрия Чанова подозревают в получении взяток в размере 300 тысяч рублей.

Следователи подозревают руководителя аппарата Челябинской городской Думы Юрия Чанова в получении взяток от театралов. В установлении обстоятельств совершенного преступления участвуют сотрудники УФСБ России по Челябинской области. По версии следствия чиновник получил 300 тысяч за содействие в финансировании театрального фестиваля, организуемого одним из городских театров. Силовики накануне доставили чиновника из аэропорта в следственный отдел.

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области возбуждено уголовное дело в отношении руководителя аппарата Челябинской городской Думы Юрия Чанова, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного статьей 290 УК РФ «Получение взятки». — рассказал сайту «Первый областной» старший помощник руководителя СУ СКР по Челябинской области Владимир Шишков.

Сейчас чиновник задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения.

Напомним, ранее обвинения в получении взяток и присвоении имущества предъявили директору Нового художественного театра.