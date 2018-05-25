/ На предприятии группы «Мечел» нашли слив со смертельной дозой фенола

Вода шла в речку Черная, несущую все в реку Миасс.

В истории с «Мечелом» появился новый виток. Сайт «Первый областной» узнал из собственных источников, что на предприятии вновь проходят обыски. В этот раз силовиков усилили представители Росприроднадзора, и интересуют их не только документы, но и фактическая работа предприятия. Пришли они на ЧМК.

На территории ЧМК обнаружен канализационный слив, ведущий прямо в речку Черная. Вода оттуда идет в реку Миасс, а также используется для орошения теплиц в Красноармейском районе. В отходах предприятия, которые сливались в речку Черная, обнаружено превышение содержания вредных веществ. Там смертельные дозы фенола. — рассказал сайту «Первый областной» собственный источник.

Говорят, что силовиков пытались не пустить на территорию, оправдывая это нахождением их на частной территории. «Мечел» объясняет ситуацию иначе. Представители группы сообщили, что охране никто не показал удостоверение и разрешение на работу на территории. От места забора воды представителей «Мечела», якобы, тоже убрали.

На территории предприятия представители следственной группы провели забор проб воды. Место забора проб было оцеплено. К участию в процедуре без объяснения причин и вопреки требованиям уголовно-процессуального законодательства не были допущены уполномоченные представители ПАО «ЧМК». Также представители следственной группы грубо препятствовали проведению фото и видео-съемки, отобрав флэш-карту из фотоаппарата у сотрудника охранного подразделения предприятия. Группа «Мечел» удивлена и обеспокоена очередным применением следственными органами силовых методов. Представители следственных органов и раньше производили лабораторные исследования на территории предприятий «Мечела», никакого противодействия им не оказывалось, поэтому причины подобных действий непонятны. Компания еще раз выражает глубокую озабоченность ситуацией и подтверждает свое намерение обратиться с жалобами к Генеральному прокурору РФ, Министру внутренних дел РФ и Уполномоченному по защите прав предпринимателей в России на необоснованные и жесткие действия следственно-оперативной группы. Кроме того, незаконные действия следователей будут обжалованы в судебном порядке. — прокомментировала инцидент сайту «Первый областной» пресс-служба ПАО «ЧМК».

Напомним, 24 мая на челябинский завод «Мечел Кокс» нагрянули силовики. Эксперты сообщили, что это связано с уголовными делами, связанными с загрязнением воздуха. В пресс-службе группы «Мечел» работу силовиков подтвердили, сообщив, что скрывать нечего. Все предприятия готовы к снижению выбросов.