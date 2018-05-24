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Челябинские предприятия ждет «каскад» проверок

Правительство Челябинской области предупредило заводы о самых жестких мерах.
сегодня в 12:24
  |  Общество

В правительстве Челябинской области состоялось совещание, главной темой которого стала экология. Руководитель Управления федеральной службы по надзору в сфере природопользования Виталий Курятников предупредил челябинских промышленников о начале проверок.

В следующее полугодие мы ждем каскад проверок ваших лабораторий для того, чтобы понять, как же так происходит, что ваши данные положительные, с точки зрения качества воздуха, а данные Роспотребнадзора совсем другие. — обратился к руководителям местных предприятий Виталий Курятников.

Работа с местными предприятиями, загрязняющими воздух мегаполиса, входит в перечень майских указов президента Российской Федерации. Уже определены четкие задачи для местных промышленников. Предприятия обязаны определить нормативы, в рамках которых им предстоит уменьшить вредные выбросы в воздух, подготовить проект и защитить его.

Тех, кто не выполнит своих обязательств, ждет кара. Приостановка работы предприятий. Сейчас все это очень серьезно. Есть президентский указ, есть четкие задачи по уменьшению выбросов. Есть весь инструментарий, закон. Мы даем источник финансирования предприятиям для выполнения экологических программ. Идет на контакт «Мечел», мы общаемся с «Цинковым заводом». Но они должны выполнить четкие требования. Подготовить проект, понять на какое количество они снизят выбросы, продекларировать, доказать, и тогда будет произведен налоговый вычет. И только после этого им вернут деньги. — пояснил заместитель губернатора Челябинской области Руслан Гаттаров.

Напомним, сегодня утром, 24 мая, на заводе «Мечел Кокс» прошли обыски. Эксперты сообщили, что это связано с уголовными делами, связанными с загрязнением воздуха.

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