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/ Силовики задержали подозреваемого в вымогательстве за «теневое покровительство»

Силовики задержали подозреваемого в вымогательстве за «теневое покровительство»

Злоумышленнику грозит 7 лет тюрьмы.
сегодня в 10:31
  |  Общество

Спецоперацию силовики провели в Ленинском районе Челябинска. Люди в масках задержали подозреваемого в вымогательстве у индивидуального предпринимателя за его «теневое покровительство». Мужчина 1970 года рождения ранее неоднократно судимый и не работающий. По данному факту СУ УМВД по Челябинску возбуждено уголовное дело, максимальная мера наказания — 7 лет лишения свободы.

Задержанный в соответствии со статьей 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации водворен в изолятор временного содержания. Сотрудники полиции проводят дальнейший комплекс мероприятий, направленный на установление дополнительных, аналогичных эпизодов противоправной деятельности задержанного. — начальник пресс-службы ГУ МВД России по Челябинской области Ольга Штерк

Подозреваемый в момент задержания находился под административным надзором, при этом возложенных на него обязанностей и ограничений не выполнял. За это он неоднократно привлекался к административной ответственности. Следователь намерен ходатайствовать перед судом об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу.

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