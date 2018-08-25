Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
67.79 -0.74 78.41 -0.84
Челябинск
сейчас
 
+14 °C
завтра
 
+17 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
В гостях у Митрофановны Весь спорт Время новостей Все чудеса Урала Губернатор74.РФ Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Марафон талантов Медгородок Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Происшествия Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Карта рыболова Огонь Победы CheLife Проект "Лица"
О нас Сайт 1obl.ru Телеканал ОТВ
Поиск по сайту Облако тегов
/ Педагоги области поддерживают предложение губернатора о сокращении количества проверок

Педагоги области поддерживают предложение губернатора о сокращении количества проверок

Частые инспекции отражаются на представителях школы и учениках.
сегодня в 12:30
  |  Общество

Количество проверок в образовательных учреждениях Челябинской области должно сократится. Такую задачу поставил губернатор Челябинской области перед органами местного самоуправления и надзорными ведомствами. Как считают учителя, качество образования при этом не упадет, зато работа станет более планомерной.

Нас не пугают проверки, но на это уходит много времени. Ни учитель, ни администрация не должны разрушать себя этим проверками, потому что у нас создана вся нормативно-правовая база, ничего лишнего мы не требуем. Снижение количества проверок станет радостью для всех, потому что мы сами успеваем осуществлять контрольные функции, соуправлять, мотивировать и созидать. — делится директор образовательного центра № 2 Челябинска Юрий Терин.

При этом, как считают представители школы, частые проверки отражаются и на учениках.

Разумеется, нас предупреждают перед проверкой. В этом году в сентябре будут проверять качества знаний 8-классников по математике. Это будет отражаться не только на учителях, но и на детях. Они будут переживать. — директор МКОУ «СОШ № 44» Миасса Светлана Крюкова.

Напомним, ранее губернатор Челябинской области поручил сократить и упорядочить количество проверок в общеобразовательных учреждениях области. Поручение касается органов местного самоуправления и надзорных ведомств. При этом распоряжение не касается оценки безопасности в школах.

Общество
Губернатор пообещал помощь в расширении промышленного кластера спецэкипировки
вчера в 18:15
Губернатор пообещал помощь в расширении промышленного кластера спецэкипировки
Общество
Губернатор Челябинской области предложил сократить количество проверок в школах
вчера в 09:55
Губернатор Челябинской области предложил сократить количество проверок в школах
Общество
Губернатор проведёт совещание с главами муниципалитетов в прямом эфире 1obl.tv
23.08.2018
Губернатор проведёт совещание с главами муниципалитетов в прямом эфире 1obl.tv
Общество
Прокуратура завершила проверку в южноуральской школе, где дети массово падали в обморок
17.04.2018
Прокуратура завершила проверку в южноуральской школе, где дети массово падали в обморок
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.
Важное в СМИ

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Это интересно
Последние новости
Общество
В последнюю неделю августа изменится маршрут двух троллейбусов в Челябинске
сегодня в 14:20
В последнюю неделю августа изменится маршрут двух троллейбусов в Челябинске
Спорт
Виталий Кравцов в роли капитана привел сборную страны к победе над Швецией
сегодня в 13:24
Виталий Кравцов в роли капитана привел сборную страны к победе над Швецией
Происшествия
4-летний малыш выжил после крупного столкновения «Ларгуса» с бетонной опорой
  
сегодня в 12:57
4-летний малыш выжил после крупного столкновения «Ларгуса» с бетонной опорой
Общество
Педагоги области поддерживают предложение губернатора о сокращении количества проверок
сегодня в 12:30
Педагоги области поддерживают предложение губернатора о сокращении количества проверок
Общество
Чипированные права нового образца представили россиянам
сегодня в 11:35
Чипированные права нового образца представили россиянам
Спорт
«Металлург» уступил «Торпедо» в своем предпоследнем матче перед «регуляркой»
сегодня в 10:47
«Металлург» уступил «Торпедо» в своем предпоследнем матче перед «регуляркой»
Общество
Массовые столярные работы прошли в Чернушке
сегодня в 09:30
Массовые столярные работы прошли в Чернушке
Общество
Техника Ростсельмаш стала еще доступнее
сегодня в 09:00
Техника Ростсельмаш стала еще доступнее
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Народные новости
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Время новостей
Все чудеса Урала
Губернатор74.РФ
Есть вопрос
Зеленая передача
Итоги недели
Марафон талантов
Медгородок
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Происшествия
Суперстар
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Проект "Лица"
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
Телеканал ОТВ
АО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2018 АО «Обл-ТВ». СМИ Электронное периодическое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-73270 от 13 июля 2018 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: АО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Мешкова О.А. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна
c78adfc1470523d6