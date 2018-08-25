/ Педагоги области поддерживают предложение губернатора о сокращении количества проверок

Частые инспекции отражаются на представителях школы и учениках.

Количество проверок в образовательных учреждениях Челябинской области должно сократится. Такую задачу поставил губернатор Челябинской области перед органами местного самоуправления и надзорными ведомствами. Как считают учителя, качество образования при этом не упадет, зато работа станет более планомерной.

Нас не пугают проверки, но на это уходит много времени. Ни учитель, ни администрация не должны разрушать себя этим проверками, потому что у нас создана вся нормативно-правовая база, ничего лишнего мы не требуем. Снижение количества проверок станет радостью для всех, потому что мы сами успеваем осуществлять контрольные функции, соуправлять, мотивировать и созидать. — делится директор образовательного центра № 2 Челябинска Юрий Терин.

При этом, как считают представители школы, частые проверки отражаются и на учениках.

Разумеется, нас предупреждают перед проверкой. В этом году в сентябре будут проверять качества знаний 8-классников по математике. Это будет отражаться не только на учителях, но и на детях. Они будут переживать. — директор МКОУ «СОШ № 44» Миасса Светлана Крюкова.

Напомним, ранее губернатор Челябинской области поручил сократить и упорядочить количество проверок в общеобразовательных учреждениях области. Поручение касается органов местного самоуправления и надзорных ведомств. При этом распоряжение не касается оценки безопасности в школах.