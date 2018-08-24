/ Губернатор Челябинской области предложил сократить количество проверок в школах

Поручение касается образовательного процесса.

Глава региона поставил перед министерством образования и науки задачу сократить количество школьных проверок. Поручение касается органов местного самоуправления и надзорных ведомств. Тщательные и частые проверки образовательного процесса показали, что проблем с его ходом в Челябинской области нет.

Министерству образования и науки Челябинской области совместно с органами местного самоуправления и надзорными органами необходимо провести анализ и минимизировать количество проверок в части организации учебного процесса. При этом мы должны понимать, что не имеем права пренебрегать вопросами безопасности школьников. – заявил губернатор Борис Дубровский на областном педагогическом совещании.

Безопасности школьников глава региона уделяет особенное внимание. По поручению губернатора подход к данному вопросу будет комплексным. С 30 августа по 2 сентября весь личный состав полиции региона приступит к работе в усиленном режиме. В дни праздничных линеек за учреждениями образования закрепят правоохранителей. Первые 10 дней с начала учебного года движение будут регулировать дополнительные наряды ДПС.

В региональном минобре рассказали, что количество проверок уже сократилось. Их упорядочили. Но в каждом муниципальном образовании все индивидуально.

Сейчас Челябинская область включилась в апробацию реформирования контрольно-надзорной деятельности. Наша задача объединить все структуры, которые контролируют образовательные организации, и сформировать комплексные проверки сразу по всем вопросам. В течение 2018-2019 учебного года мы планируем проводить встречи и обсуждения, формировать рабочие группы, чтобы на следующий учебный год мы вышли с более взвешенными подходами со стороны ведомств, о которых говорилось выше, и уменьшенным числом проверок

– сообщила первый замминистра образования и науки Челябинской области Елена Коузова.

В ведомстве также добавили, что проверки организовывает не только министерство образования, но и Роспотребнадзор с Госпожнадзором. По закону, проверки проходят раз в 3 года.