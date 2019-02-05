/ Обычный хоккейный матч стал судьбоносным для пары из Челябинска

Предложение руки и сердца во время игры растрогало болельщиков «сурового» спорта.

Вчера, на игре ХК «Трактор», предложение руки и сердца получила челябинка Екатерина Щуркова. Ее жених Тимофей Ференцев предложил ей стать его женой на глазах у растроганных болельщиков. Все произошло как в настоящей сказке: красивый букет, жених на одном колене, кольцо и внимание тысячи глаз, прикованных к счастливой невесте.

По словам самой Екатерины, она даже не мечтала о таком ярком и масштабном предложении. Девушка вообще не догадывалась, что все произойдет в ближайшее время.

Это была моя первая игра в КХЛ. Я занимаюсь спортивной журналистикой, в частности хоккеем, но пишу о молодежных командах. Вчера была дата нашего знакомства с Тимой, и он решил отвести меня на игру с «Йокеритом», показать ту атмосферу, которая царит на матче. — рассказала сайту «Первый областной» счастливая невеста.

Не смотря на суету, которая окружала Тимофея целый день, а также выглаженный костюм, девушка не заподозрила, что грядет самое судьбоносное событие в ее жизни.

Посмотреть видео, на котором запечатлено трогательное событие, можно здесь.