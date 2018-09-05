/ «Я удивлен». Федерация воркаута впечатлена физической формой Бориса Дубровского

Видео с губернатором на турнике собирает тысячи просмотров.

Ваш браузер не поддерживает воспроизведение видео! Пожалуйста обновите его.

Хорошую физическую форму на воркаут-площадке продемонстрировал губернатор Челябинской области Борис Дубровский. Сложное упражнение он выполнил на турнике в Южноуральске во время рабочего визита. Сделать «выход силой» главе региона не помешал даже строгий костюм. Спортсмены впечатлены физической подготовкой губернатора.

Я очень сильно удивлен, что наш губернатор смог сделать такое нелегкое упражнение. Так что ему большой респект. — сказал сайту «Первый областной» руководитель федерации воркаута в Челябинской области Жохангер Насыров.

В социальных сетях и на сайте «Первый областной» видеоролик с губернатором собрал тысячи просмотров.