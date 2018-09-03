/ Зрители «Онлайн ТВ» в прямом эфире увидят выступления хоров в храме Рождества Христова

Открытие фестиваля духовной музыки состоится 7 сентября.

В предстоящую пятницу необычный фестиваль откроется в Кыштыме. Там, под сводами храма Рождества Христова, начнется ежегодный фестиваль духовной музыки. Его посетят российские и зарубежные коллективы. Среди них — хор Валаамского монастыря, армянский хор «Ховер», Камерный хор Пермской филармонии, Квартет мужского монастыря во имя Святых Царственных Страстотерпцев из Ганиной Ямы, хор Челябинской епархии и музыканты юного возраста.

В этом году к нам приедут известные и признанные российские и зарубежные коллективы, которые, мы уверены, порадуют своим искусством наших слушателей. — рассказала сайту «Первый областной» исполнительный директор международного фестиваля духовной музыки Татьяна Денисова.

В прежние годы выступления духовных хоров вызывали интерес у прихожан и не только, зал кыштымского храма в дни фестиваля всегда полон. Для своих зрителей медиахолдинг ОТВ проведет прямую трансляцию. Открытие фестиваля запланировано на 7 сентября. Начало в 19 часов.