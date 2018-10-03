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/ Первый творческий вуз Челябинска отмечает юбилей

Первый творческий вуз Челябинска отмечает юбилей

С 50-летием ЧГИК поздравил губернатор Борис Дубровский.
сегодня в 18:36
  |  Общество

В этом году Челябинскому государственному институту культуры исполняется 50 лет. Преподаватели, студенты и выпускники торжественно отмечают это событие концертами и творческими проектами. На торжественной церемонии в челябинском театре драмы выступил губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

От всей души поздравляю ветеранов, преподавателей, выпускников и студентов Челябинского института культуры с замечательным юбилеем! Талантом преподавателей и выпускников института создавалось многогранное культурное пространство Челябинска и всего Южного Урала. Его грани сияют одинаково ярко и в сельском Доме культуры, и на мировой сцене. Искусство доступно людям всех возрастов. Доступно — это ключевое слово и главный результат полувековой истории вуза, итог работы 35 тысяч его выпускников. Желаю всем вам новых больших успехов, здоровья, благополучия и творческой энергии! — сказал губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

Отметим, что за полвека своей работы ЧГИК выпустил более 36 тысяч специалистов в области театра, кино, телевидения, хореографии, музыки и декоративно-прикладного искусства. В стенах вуза создавались такие признанные коллективы, как Челябинской государственный камерный театр, Театр современного танца, Мастерская Новой Пьесы «Бабы», Государственный народный оркестр «Малахит», Новый художественный театр.

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