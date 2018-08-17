/ Верующих челябинцев ждут на первый молебен в храме-вагоне на АМЗ

Казаки помогают в восстановлении церкви, которая увековечит память павших за Россию воинов.

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В предстоящее воскресенье во временном храме во имя Табынской иконы Божией Матери состоится божественная литургия. Богослужение совершит настоятель храма протоиерей Сергий Реснянский. Сейчас на участке возле Лесного кладбища на АМЗ ведутся подготовительные работы, готовится к возведению здание церкви. В качестве временного «убежища» используется железнодорожный вагон.

В период возведения постоянного храма богослужения будут совершаться во временном помещении — переоборудованном железнодорожном вагоне. Храм строится при активном участии казаков Челябинского городского казачьего общества «Свято-Николаевский юрт», поэтому после литургии и молебна состоится небольшой казачий праздник с участием творческих коллективов. — рассказали сайту «Первый областной» информационно-издательский отдел Челябинской епархии.

По задумке казаков, создаваемый храм станет памятником всем воинам, павшим за Россию.

Богослужение пройдет 19 августа на Яблочный спас. Начало молебна в 8:30, а праздника — в 12:00. Храм находится по улице Дундича, дом 1А. Чтобы добраться до него на общественном транспорте, необходимо доехать до остановки «Энергетический колледж».