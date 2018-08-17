Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
66.89 +0.51 76.06 +0.83
Челябинск
сейчас
 
+22 °C
завтра
 
+15 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
В гостях у Митрофановны Весь спорт Время новостей Все чудеса Урала Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Конкурс «Птица удачи»! Марафон талантов Медгородок Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Происшествия Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Карта рыболова Огонь Победы CheLife Проект "Лица"
О нас Сайт 1obl.ru Телеканал ОТВ
Поиск по сайту Облако тегов
/ Верующих челябинцев ждут на первый молебен в храме-вагоне на АМЗ

Верующих челябинцев ждут на первый молебен в храме-вагоне на АМЗ

Казаки помогают в восстановлении церкви, которая увековечит память павших за Россию воинов.
сегодня в 08:35
  |  Общество

В предстоящее воскресенье во временном храме во имя Табынской иконы Божией Матери состоится божественная литургия. Богослужение совершит настоятель храма протоиерей Сергий Реснянский. Сейчас на участке возле Лесного кладбища на АМЗ ведутся подготовительные работы, готовится к возведению здание церкви. В качестве временного «убежища» используется железнодорожный вагон.

В период возведения постоянного храма богослужения будут совершаться во временном помещении — переоборудованном железнодорожном вагоне. Храм строится при активном участии казаков Челябинского городского казачьего общества «Свято-Николаевский юрт», поэтому после литургии и молебна состоится небольшой казачий праздник с участием творческих коллективов. — рассказали сайту «Первый областной» информационно-издательский отдел Челябинской епархии.

По задумке казаков, создаваемый храм станет памятником всем воинам, павшим за Россию.

Богослужение пройдет 19 августа на Яблочный спас. Начало молебна в 8:30, а праздника — в 12:00. Храм находится по улице Дундича, дом 1А. Чтобы добраться до него на общественном транспорте, необходимо доехать до остановки «Энергетический колледж».

Общество
Сбербанк: с семьей Березиных достигнута договоренность об урегулировании задолженности
сегодня в 09:00
Сбербанк: с семьей Березиных достигнута договоренность об урегулировании задолженности
Общество
Вагончик с едой для бездомных украли с территории златоустовского храма
03.08.2018
Вагончик с едой для бездомных украли с территории златоустовского храма
Происшествия
Бутылку с зажигательной смесью обнаружили в еманжелинском храме после пожара
09.07.2018
Бутылку с зажигательной смесью обнаружили в еманжелинском храме после пожара
Общество
Гроб на точеных ножках с останками крупного мужчины нашли в погребе Верхнерульского храма
14.06.2018
Гроб на точеных ножках с останками крупного мужчины нашли в погребе Верхнерульского храма
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.
Важное в СМИ

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Это интересно
Последние новости
Общество
Сбербанк: с семьей Березиных достигнута договоренность об урегулировании задолженности
сегодня в 09:00
Сбербанк: с семьей Березиных достигнута договоренность об урегулировании задолженности
Общество
«Дом.ru» запустил первую ТВ-приставку c Wi-Fi
сегодня в 08:50
«Дом.ru» запустил первую ТВ-приставку c Wi-Fi
Общество
Верующих челябинцев ждут на первый молебен в храме-вагоне на АМЗ
  
сегодня в 08:35
Верующих челябинцев ждут на первый молебен в храме-вагоне на АМЗ
Общество
Министр образования и науки расскажет о грядущих переменах в новом учебном году
сегодня в 07:18
Министр образования и науки расскажет о грядущих переменах в новом учебном году
Происшествия
Взрыв газа в Чебаркуле
  
вчера в 22:02
Взрыв газа в Чебаркуле
Общество
Сборная Челябинской области заняла первое место на летних сельских играх
вчера в 19:30
Сборная Челябинской области заняла первое место на летних сельских играх
Происшествия
Ливень затопил подъезд жилого дома в Чебаркуле
  
вчера в 18:24
Ливень затопил подъезд жилого дома в Чебаркуле
Спорт
Российские футболисты поднялись на 21 пункт в рейтинге ФИФА
вчера в 17:54
Российские футболисты поднялись на 21 пункт в рейтинге ФИФА
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Народные новости
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Время новостей
Все чудеса Урала
Есть вопрос
Зеленая передача
Итоги недели
Конкурс «Птица удачи»!
Марафон талантов
Медгородок
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Происшествия
Суперстар
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Проект "Лица"
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
Телеканал ОТВ
АО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2018 АО «Обл-ТВ». СМИ Электронное периодическое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-73270 от 13 июля 2018 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: АО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Мешкова О.А. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна
c78adfc1470523d6