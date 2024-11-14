Медики из Миасса помогли спасти малыша с редким пороком сердца

Мать мальчика не наблюдалась у докторов и рожала дома

Малыш, которому девять дней от роду, едва не умер в Миассе из-за редкого порока сердца. Однако медики ММЦ «Северный» смогли стабилизировать его состояние и передать коллегам в Челябинск для проведения экстренной операции, сообщает пресс-служба городской больницы № 2.

При поступлении в педиатрическое отделение у ребенка была сердечная и дыхательная недостаточность. Малыш находился в критическом состоянии. Его доставили в отделение реанимации и сделали ЭКГ, эхокардиографию и рентген грудной клетки.

«На рентгеновском снимке по бокам мы увидели две узких полоски легких, а посередине — огромное сердце. Ребенку был выставлен редкий диагноз „тяжелая форма коартации аорты“. Аорта ребенка стала похожа на песочные часы. Сердце изо всех сил пыталось протолкнуть кровь через сужение, из-за этого оно увеличилось в размерах», — рассказал заместитель главного врача ММЦ «Северный» Николай Шеметов.

Спасти жизнь мальчика могла только экстренная операция в Федеральном центре сердечно-сосудистой хирургии. В тот же день санавиацией малыша направили в областной центр, где ему успешно провели вмешательство.

Обычно таких малышей оперируют сразу после родов, но мама мальчика в женской консультации не наблюдалась и не ходила на скрининги, рожала женщина дома.

«Отказ женщины от наблюдения в консультации несет огромный риск для здоровья и жизни ребенка и самой матери. В программу обязательных скринингов сегодня входит не только диагностика врожденных пороков развития или аномалий, но и выявление таких осложнений, как развитие преэклампсии, преждевременных родов, задержки развития плода», — говорит заместитель главного врача по акушерству и гинекологии Оксане Семченковой.

Также, по словам медика, опасны домашние роды. Иногда женщины по несколько дней не могут родить при помощи доулы и приезжают в роддом в тяжелом состоянии. Иногда в больницу в тяжелом состоянии привозят ребенка: он не дышит, не кричит, переохлажден. А порой мама и малыш погибают.