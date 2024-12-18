Водителям скорой помощи в Челябинской области ввели надбавку к зарплате

Она составит семь тысяч рублей

Водителям скорой помощи увеличат плату за работу на семь тысяч рублей. Речь идет о ежемесячной надбавке к зарплате, которую планировали ввести в 2025 году. По поручению губернатора Челябинской области Алексея Текслера первые выплаты водители получат уже за декабрь этого года, сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

Как уточнила министр здравоохранения области Татьяна Колчинская, водители скорых несут ответственности не меньше врача в части оказания медпомощи.

«Он должен в максимально короткое время доехать до пациента. Зачастую с маячками, контролируя ситуацию на дороге. Также водители скорой помощи могут стать объектом нападений и агрессии. На сегодняшний день имеется отток кадров в другие сферы не только из-за таких экстремальных условий, но и в связи с неконкурентными зарплатами», — отметила руководитель.

Колчинская продолжила, что работа водителя является залогом успешного и быстрого реагирования на вызовы. А надбавка позволит повысить мотивацию работников и привлечь новых специалистов в эту профессию.

В регионе скорую медпомощь оказывают 34 медорганизации. Автопарк полностью укомплектован. На круглосуточном дежурстве находятся около 270 выездных бригад.