Медали, армия и значки ГТО: за что вузы Челябинска дают допбаллы абитуриентам

Во всех учебных заведениях города действуют свои правила

Южноуральские выпускники уже выбирают университеты, в которых будут учиться. На поступление в вуз влияют не только результаты ЕГЭ, но и индивидуальные достижения — за них дают дополнительные баллы. Но правила у каждого вуза свои: мы узнали, за что и как много можно получить баллов в челябинских вузах.

ЗНАЧКИ ГТО

Пожалуй, больше всего дополнительных баллов дают спортивные достижения абитуриентов. За золотой значок ГТО в челябинских вузах сегодня можно получить до 10 баллов.

Правда, в институте искусств имени П. И. Чайковского абитуриентам начислят за золотой значок всего 2 балла. В ЧелГУ чуть больше — 5 баллов. В ЮУрГУ обладателей золотого значка ждет 6 баллов, а в Южно-Уральском технологическом университете — 10.

СПОРТИВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ

Также дополнительные 10 баллов могут получить абитуриенты ЧелГУ, ЮУрГУ, УралГУФК и ЧГИК, которые являются чемпионами, призерами Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр, а также победители первенства мира и Европы. За эти же достижения 5 баллов можно получить в ЮУГМУ.

ЗОЛОТАЯ МЕДАЛЬ ИЗ ШКОЛЫ

Обладатели золотой медали «За особые успехи в учении» могут смело прибавить в свою копилку 10 баллов при поступлении в такие вузы, как ЮУрГУ, ЧелГУ, ЮУрГГПУ.

Поступающие в ЧГИК могут рассчитывать лишь на 5 баллов, а абитуриенты института искусств имени П. И. Чайковского — только на 3 дополнительных балла.

ВОЛОНТЕРСТВО

Волонтерская деятельность также может прибавить выпускнику дополнительные баллы и уверенность при поступлении.

В ЧелГУ абитуриент получит до 10 баллов за волонтерство, ЧГИК добавит поступающему 5 баллов, УралГУФК — 3.

По 1 баллу получат абитуриенты ЮУрГИИ им. П. И. Чайковского и ЮУГМУ.

А в ЮУрГУ баллы за волонтерство не начисляются.

СЛУЖБА В АРМИИ

С 2023 года абитуриенты высших учебных заведений получают дополнительные баллы за службу в армии по призыву и по контракту.

ЮУрГУ и ЧелГУ добавят по 10 баллов для тех, кто прошел военную службу. ЮУГМУ и ЧГИК — 5. А УралГУФК прибавит поступающим 2 дополнительных балла.

ПОБЕДЫ НА ОЛИМПИАДАХ

Победителям олимпиад начислят 10 дополнительных баллов в ЮУрГУ и ЧелГУ. В Южноуральском государственном медицинском университете олимпиадники смогут получить только 3 балла. А в педагогическом университете и институте культуры победители получат 5 дополнительных баллов при поступлении.

100 БАЛЛОВ НА ЕГЭ

Выпускникам, которые сдали ЕГЭ на 100 баллов по общеобразовательным предметам, прибавят 5 дополнительных баллов за индивидуальные достижения в ЮУрГГПУ.

Максимальное количество дополнительных баллов при поступлении в вуз равно 10 — вне зависимости от количества достижений абитуриента. Но даже эти 10 баллов могут стать решающими в борьбе за бюджетное место, отмечает Максим Демчук — член приемной комиссии ЧелГУ.

«За индивидуальные достижения можно получить до десяти дополнительных баллов при поступлении. Это немало и для кого-то может стать решающим для поступления на бюджетное место. Поэтому абитуриенты стараются принести как можно больше личных достижений, и это действительно часто играет ключевую роль, особенно когда у двух абитуриентов одинаковое количество баллов за ЕГЭ», — подчеркнул Максим Демчук.

Между тем выпускница челябинского физико-математического лицея № 31 Елизавета Спирина набрала на ЕГЭ 300 баллов. Это рекорд 2024 года.

Автор: Карина Шакирова