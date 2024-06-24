Челябинка, набравшая на ЕГЭ 300 баллов, поблагодарила школу и учителей

Елизавета Спирина обошлась при подготовке к экзаменам без репетиторов

Елизавета Спирина из Челябинска набрала рекордное количество баллов по результатам ЕГЭ. Девушка сдавала четыре экзамена и получила 389 баллов. У Лизы по сотне баллов за профильную математику, физику и информатику и еще 89 баллов за экзамен по русскому языку.

Как оказалось, Елизавета окончила физико-математический лицей № 31. Он не просто считается одной из лучших школ региона, но и стабильно дает Челябинской области выпускников-стобалльников по разным предметам.

«Я точно знаю, что в моем классе 15 ребят написали ЕГЭ по профильной математике на сто баллов и, кажется, четыре ученика набрали во время экзаменов по 200 баллов», — говорит Елизавета.





Журналистам Первого областного Лиза призналась, что не входила в число самых лучших учеников класса. По всем предметам, за которые она получила по сотне баллов, в ее аттестате стоят четверки. Но девушка усердно готовилась ко всем экзаменам с начала года и смогла показать впечатляющий результат.

Выпускница говорит, что к репетиторам при подготовке к ЕГЭ она не обращалась — хватало занятий в школе.

«На уроках математики и информатики большую часть времени мы посвящали подготовке к ЕГЭ. Также я ходила на дополнительные занятия в школе по этим предметам. Прорешивала варианты из открытого банка заданий дома», — рассказала Елизавета.

В семье считают, что именно 31‑й лицей стал счастливым билетом для девушки. О поступлении в эту школу Елизавета мечтала со второго класса. Девушка занималась на воскресных курсах при школе и успешно прошла отбор в пятый класс.





«Безусловно, дочери очень многое дал лицей. Он как школа олимпийского резерва. Ребят там держат в кулаке, учиться трудно, но результат оправдывает все это», — говорит мама Лизы Валентина Николаевна.





Девушка признается, что были моменты, когда она собиралась бросить лицей, и все же решила пройти этот путь до конца. 31-й лицей славится победами своих ребят на всероссийских и международных олимпиадах. Иногда это дает возможность поступать в лучшие вузы страны без экзаменов. Елизавета сознательно отказалась от интеллектуальных соревнований.

«Я просто сосредоточилась на учебе, а свободное время тратила на свое хобби — фигурное катание», — замечает Елизавета. Коньки стали для Лизы отдушиной, которая помогала выдержать высокие нагрузки в школе.

В какой вуз поступать, девушка еще не решила. Но знает точно, что профессия будет связана с физикой и математикой. Сейчас счастливая и немного ошарашенная выпускница пытается выдохнуть и прийти в себя.

В 2021 году 300 баллов на ЕГЭ набрала еще одна выпускница челябинского лицея № 31 — Екатерина Шиляева. Девушка без труда поступила в Санкт-Петербургский государственный университет учиться на программиста. А уже осенью того же года журнал Glamour назвал 17‑летнюю Катю женщиной года.

