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/ Южноуральский пожарный, отдыхавший на речке, спас из воды девятилетнюю девочку

Южноуральский пожарный, отдыхавший на речке, спас из воды девятилетнюю девочку

Школьницу госпитализировали в больницу.
сегодня в 15:26
  |  Общество

Сотрудник пожарно-спасательной части Челябинской области, который оказался в нужное время в нужном месте, помог избежать трагедии. Максим Драпей в свой выходной отдыхал на реке Нижний Тогузак в селе Варна. Там он услышал крики тонущей девочки и бросился ее спасать. Мужчина вытащил школьницу из воды и оказал ей первую помощь. Пострадавшая была без сознания, но дышала. На своей машине мужчина отвез девочку в городскую больницу. Вскоре школьница пришла в себя.

День выдался очень жарким, и, возможно, ребёнок просто перегрелся на солнце! Может быть, конечно, и по другой причине стало плохо. — рассказал пожарный.

За спасение человека, оперативность и правильные действия руководство Карталинского пожарно-спасательного гарнизона ходатайствует о представлении Максима Вячеславовича Драпея к государственной награде «За спасение утопающих».

Добавим, инцидент произошел на участке возле дамбы. Купаться в этом месте запрещено.

Как выбрать безопасный пляж, читайте в нашем материале.

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