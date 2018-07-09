/ В Кусе удар молнии оставил на улице семью с двумя детьми

Их дом полностью уничтожен.

Семья Коротковых из Кусы нуждается в помощи после пожара. Удар молнии уничтожил их двухэтажный дом. Члены семьи вовремя покинули покинули, поэтому не пострадали. Родители лишились всех нажитых вещей, а дети — любимых игрушек.

Была сильная гроза, и молния попала в дом, дождем размыло всю дорогу. Пока пожарная машина доехала, уже сгорело почти все. Теперь они остались без жилья над головой, сгорело все документы, вещи, детская коляска, велосипед. Пострадали только кот и собака. Мужу моей тети стало плохо с сердцем. — рассказала сайту «Первый областной» родственница пострадавших Ольга Мешалкина.

Сейчас семья Коротковых с двумя детьми на руках находится у родственников. Они просят о помощи неравнодушных жителей Кусинского района. Нужны новые вещи или в хорошей сохранности. Семья нуждается в одежде и обуви для девочки 17 лет и взрослой женщины (размеры 44−48, обувь — 37−39), детские вещи для девочки 2,5 лет, а также вещи и обувь для мужчины (размер — 48, обувь — 41−42). Все можно принести по адресу: Куса, улица Олимпийская, дом 7 А/2. Кроме того, можно помочь стройматериалами для восстановления дома.

Отметим, что это не первый случай уничтожения домов ударами молнии. Об этом стало известно из сообщений сотрудников регионального МЧС. Первый дом сгорел на территории садового товарищества на озере Курги. Во втором случае мишенью стал домик для отдыха на базе отдыха в районе озера Кум-Куль.