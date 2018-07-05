/ Как выбрать безопасный пляж в Челябинске

Спасатели работают не на всех береговых линиях.

Пляжи, на которых разрешено купание, должны быть оборудованы в соответствии с установленным требованиям. Например, бязательны огороженные специальные «купалки» для детей и взрослых. Максимальная глубина — 1,2 и 2 метра соответственно.

В поле зрения спасателей должны находиться все дети. Когда народ начинает выходить в зону купания, то на воде находится спасательная лодка. Купаться разрешено только в тех местах, где проведена водолазная зачистка дна, эти территории огорожены буйковым ограждением и определены места берегового отдыха. На спасательном посту в обязательном порядке находится аптечка, круги для спасения, ласты, маска, трубка, бинокль, спасательная лодка. Матросы-спасатели должны быть подготовленные. У нас все они обучались с января по май, в основном это студенты, которые после обучения сдали экзамены. — рассказал старший государственный инспектор центра ГИМС МЧС России Юрий Чернов.

На одном пляже должны работать не менее двух спасателей, однако в конечном итоге их количество зависит от величины акватории. Так, на Первом озере в одну смену трудятся семь человек, в обед их сменяют еще семь коллег. В городе также работает передвижная патрульная группа, которая объезжает места, где купание запрещено. С нарушителями проводят беседы и сообщают об административной ответственности.

На каких пляжах в Челябинске работают спасатели, а где за купание могут наказать? Смотрите в программе «Время новостей. Итоги» на ОТВ в пятницу, 6 июля, в 21:30.