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/ Окровавленный нож рядом с обуглившимся телом мужчины обнаружили после пожара в Миассе

Окровавленный нож рядом с обуглившимся телом мужчины обнаружили после пожара в Миассе

Следователи начали проверку
сегодня в 16:24
  |  Происшествия

38-летний мужчина погиб в ночь на 10 июля. Его тело без признаков жизни обнаружили прибывшие на место подразделения спасателей. Известно, что очагом возгорания стал пол в доме погибшего. Миасец жил один, о пожаре сообщили соседи.

В 4:16 поступило сообщение о пожаре в жилом доме. К месту выехали две автоцистерны. По прибытию было установлено, что происходит горение внутри дома. Во время тушения в жилой комнате был обнаружен труп мужчины 1980 года рождения. Локальный очаг — пол. — рассказал сайту «Первый областной» начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы № 5 Миасса Денис Невзоров.

Сейчас причины пожара устанавливаются экспертами. По словам соседей, гибель мужчины была не случайной.

Никто ничего подозрительного не видел. Соседи вышли, когда пожарные уже были. На месте нашли окровавленный нож. Там выгорел метр, тело огнем уничтожено. — рассказали соседи погибшего.

Сейчас по данному факту Следственным комитетом проводится проверка.

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