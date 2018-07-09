/ Бутылку с зажигательной смесью обнаружили в еманжелинском храме после пожара

Обстоятельства устанавливают сотрудники правоохранительных органов.

Возгорание в Свято-Введенском храме Еманжелинска в ночь на сегодня, 9 июля, произошло неслучайно. После того, как борьба с огнем завершилась, специалисты осмотрели место ЧП и обнаружили там бутылку, в которой находилось легковоспламеняющееся вещество. После этого версию о том, что произошло короткое замыкание, рассматривать перестали.

Я приехал, как только узнал о пожаре. Когда я добрался, очаг уже был потушен. Сначала думали, что электропроводка, а потом нашли бутылку со смесью, которую кто-то забросили. Оттуда возник пожар на крыше. Пострадала небольшая часть крыши, сейчас ждем экспертов, которые оценят ущерб. — рассказал протоиерей Николай Трофимов.

Теперь церковнослужителям предстоит восстановить повреждения. За помощью они обращаются к неравнодушным южноуральцам. Точную причину возгорания, а также сумму нанесенного ущерба установят специалисты.

На месте работали сотрудники МЧС. В ведомстве уточнили: они среагировали максимально оперативно и боролись с огнем уже через 2 минуты после поступления вызова.