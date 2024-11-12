Математика помогла выявить некачественное масло в Челябинске

Продукт успел поступить в девять социальных учреждений

Социальные учреждения Челябинска вернули поставщику некачественное масло. Усомниться в качестве продукта экспертов Россельхознадзора заставила математика, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

При анализе электронных сопроводительных документов, оформленных в системе «Меркурий», было установлено, что 600 килограммов масла сливочного «Крестьянское» жирностью 72,5% было изготовлено на предприятии «Молсбыт» в Брянской области.

«Там его выработали с нарушением прослеживаемости: из 26 тонн сливок и 83 тонн обезжиренного молока на брянском предприятии получили 27 тонн масла сливочного „Крестьянское“ 72,5% и 42,2 тонны масла сливочного „Традиционное“ 82,5%, что говорит о несоответствии баланса сырья по объему и концентрации молочного жира. Так как технологически из 109 тонн сливок и молока невозможно получить 70 тонн масла», — поясняют в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора.

Некачественное масло успело поступить в девять социальных учреждений Челябинска. Они вернули масло поставщику. Также поставщику масла выдали предостережение.

Минсельхоз России заявил о полной обеспеченности российского рынка сливочным маслом. В ведомстве сообщили, что в январе — августе отечественные производители выпустили 221,2 тысячи тонн продукта, что соответствует уровню прошлого года.