Дефицита сливочного масла на Южном Урале не ожидается

В регионе произвели почти три тысячи тонн продукта

Минсельхоз России заявил о полной обеспеченности российского рынка сливочным маслом. Челябинские производители в этом году произвели 2 тысячи 846 тонн сливочного масла, что на 2,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщили в пресс-службе Минсельхоза Челябинской области.

В ведомстве сообщили, что в январе — августе отечественные производители выпустили 221,2 тысячи тонн продукта, что соответствует уровню прошлого года. С учетом роста производства сырого молока ожидается и увеличение объемов выпуска продуктов переработки, сливочное масло входит в это число.

В Челябинской области продолжается строительство молочных ферм. В пресс-службе Минсельхоза по региону отметили, что имеющийся объем сырья позволяет обеспечивать стабильное производство.

«В федеральном ведомстве отмечают, что ни в Минсельхоз, ни в Национальный союз производителей молока (Союзмолоко) не поступала информация от участников рынка об остановке или сокращении производства сливочного масла», — сообщили в ведомстве.

Также в Минсельхозе заметили, что на полках в магазинах присутствует и продукция, произведенная в других регионах, это обеспечивает конкурентную цену продукта.

Заметим, что цены на сливочное масло поднялись. По сравнению с прошлым годом стоимость продукта выросла на 27%.