Мастер-класс: создаем новогодний венок своими руками

Челябинка делает праздничное украшение, чтобы вырученные деньги передать приютам с бездомными животными

До главного зимнего праздника остались считаные дни. Многие уже украсили свой дом к Новому году. Хотите создать праздничный венок из пихты своими руками? Челябинка Юлия Митюгова по традиции в предновогодние дни изготавливает это украшение, чтобы вырученные средства передать приютам с бездомными животными. Поучаствовать в акции может любой желающий. ИА «Первое областное» девушка рассказала, как приготовить венок в домашних условиях.

Для создания венка нам потребуется: основа из лозы (подойдет также картон или любой другой материал, который можно использовать как основу), ветки пихты, коробочки хлопка, шишки, лаванда или другие украшения — засушенные апельсины, палочки корицы, бантики и так далее. Склеивать детали можно при помощи клеевого пистолета.





Берем основу нашего венка и обматываем его мешковиной или другим материалом, обвязываем джутовым шпагатом или другой плотной ниткой — что есть дома.





Следующий шаг — начинаем формировать сам венок. Для этого небольшие ветки прикрепляем к основанию, формируя круглую форму.





Теперь, когда основа пушистого ароматного венка готова, украшаем ее деталями, которые вы хотите использовать: цедрой, корицей, шишками, маленькими елочными шариками, бантиками и другими.





Финальный шаг — делаем петельку из джутового шпагата или мишуры, чтобы наш венок можно было подвесить на стену или входную дверь.





Украшение также можно обвить светодиодной гирляндой на батарейках, которая придаст венку праздничное мерцание.





Наш венок готов. С наступающим Новым годом!

«Вырученные с продажи венков средства направим в четыре приюта области: «Наш дом» (Челябинск), «БиМ» (Челябинск), команда помощи лабрадором Челябинска (Лабрико Че) и At home Miass в Миассе. Уже могу сказать, что мы соберем 20 000 рублей - так как все венки уже забронированы, а часть оплачена. Сумма будет разделена на все приюты», — рассказала ИА «Первое областное Юлия Митюгова.

Кто-то предпочитает украшать дом живым деревом, другие же выбирают практичность и заботу о природе, покупая искусственную елку. Специалисты Роспотребнадзора составили список рекомендаций, на которые стоит обратить внимание при выборе искусственной новогодней ели. Если же вы предпочитаете живую ель, разбираемся, как ее выбрать и где ее купить.



Наступающий 2022 год — год Водяного Тигра. Астрологи отмечают, что его счастливые цвета — синий, серый, золотистый, черный, оранжевый и белый. Челябинский стилист Екатерина Муравьева показала несколько вариантов нарядов самых разных цветов и материалов. Она поделилась с ИА «Первое областное» тремя главными правилами, следуя которым можно подобрать свой идеальный новогодний образ.