Инструкция: как выбрать искусственную елку на Новый год

Рассказываем, на что обратить внимание при выборе главного атрибута праздника

Осталось меньше месяца до самого любимого праздника всех россиян — Нового года. Кто-то предпочитает украшать дом живым деревом, другие же выбирают практичность и заботу о природе, покупая искусственную елку. Специалисты Роспотребнадзора составили список рекомендаций, на которые стоит обратить внимание при выборе искусственной новогодней ели.



Качество



Ветки должны быть надежно закреплены, а хвоя — крепко держаться на ветках. Чтобы это проверить, слегка потяните за хвоинки, проведите ладонью против их «роста». Качественная елка не будет осыпаться и быстро примет изначальную форму. Также на ветвях не должно быть острых краев, оголенной проволоки, зазубрин.



Запах



Допустимо наличие слабовыраженного характерного запаха пластика. Едкий химический запах говорит об использовании несоответствующих материалов.



Пожарная безопасность



Качественная и безопасная елка должна быть изготовлена из огнеустойчивых материалов или обработана специальными составами, чтобы исключить возгорание. На упаковке должна быть информация о пожарной безопасности.



Экологическая безопасность



Искусственное дерево не должно источать неприятный химический запах и не должно содержать опасных для здоровья человека веществ. Попросите продавца показать вам сертификат качества.



Маркировка



На упаковке должна быть следующая информация: дата изготовления, правила и условия эксплуатации, указание на материал, из которого сделана елка, данные о производителе и предприятии. Вся информация должна быть представлена на русском языке.







