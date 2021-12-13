В чем встречать Новый 2022 год: выбираем со стилистом наряд для праздника

Разбираемся, каким правилам лучше следовать, чтобы составить идеальный образ для торжества

Наступающий 2022 год — год Водяного Тигра. Астрологи отмечают, что его счастливые цвета — синий, серый, золотистый, черный, оранжевый и белый. Также встречать год Тигра рекомендуют в наряде со «звериным» принтом. Но не торопитесь слепо следовать советам астрологов.

Челябинский стилист Екатерина Муравьева показала несколько вариантов нарядов самых разных цветов и материалов — бархата, парчи, шелка, кожи и даже атласа. Стилист поделилась с ИА «Первое областное» тремя главными правилами, следуя которым можно подобрать свой идеальный новогодний образ.





Правило 1: наряд должен вписываться в ваш гардероб

— Все-таки немногие девушки стараются учесть все пожелания главного символа наступающего года Тигра при выборе новогоднего наряда. Давайте уже говорить не о том, что хочет Тигр, а о том, чего хотим мы. Я все же стилист, а не астролог. Поэтому при подборе образа обращать внимание на те оттенки, что вам действительно подходят, а не те, что рекомендуют астрологические прогнозы безотносительно вашего стиля, типа фигуры, характера и других факторов. Пусть это будут актуальные оттенки этого холодного сезона.

Я могу рекомендовать приятные природные оттенки в одежде. Если уж говорить о символе года, Тигр боится кислотных, неоновых тонов. Как и красного огня: встречать Новый год в красном костюме — это определенный вызов. Но опять же, если вы спросите меня, то я готова надеть все что угодно, лишь бы это отвечало моему вкусу и было уместно ситуации. Если говорить о природных оттенках, то это, конечно, зеленые тона: может быть вся цветовая семья зеленых — от ярких, насыщенных до приглушенных, землистых оттенков.





И самое главное — образ должен вписаться в ваш уже существующий гардероб. Покупаем наряд не на одну ночь, а с учетом того, чтобы мы и потом с удовольствием носили его. «А если я хочу блестки и пайетки? Как их вписать в повседневную жизнь?» — спросите вы. Я считаю, что если вы захотели синее платье с пайетками, то значит это платье способно вписаться в ваш гардероб, скорее всего вы любите яркое, броское, так почему бы не надевать в дальнейшем это платье в повседневной жизни с пиджаком однотонным и так далее. Вы сможете его адаптировать в повседневную жизнь, например накинув сверху однотонный пиджак, желательно кроя оверсайз.





Еще грубые ботинки, темные колготки — и идите на встречу с подругами или свидание, например. Тем более что синий цвет сейчас очень актуальный.

Пайетки — это классика. В конце концов, раз в году мы можем позволить себе блестеть и блистать. Не хотите пайетки, но хотите яркий образ? Можно сделать акцент на серьги, дополнить образ макияжем и укладкой. Иногда неплохо подобрать наряд под образ, а не наоборот.

Правило 2: наряд должен быть комфортным

Главное в образе не цвет и не текстура, а удобство. Вам должно быть комфортно. Я говорю не о том комфорте, когда мы лежим на диване в пижаме и смотрим телевизор. Кому-то удобно только в одежде формата оверсайз, а кому-то и в платье с пайетками. По своим наблюдениям могу сказать, что сейчас большинство девушек стремятся все же к элегантности, женственности при выборе одежды.

Большинство из нас встречает Новый год дома с семьей. Хочется какого-то более расслабленного, свободного кроя? Но даже если вы встречаете Новый год дома, не забывайте о том, что нужно выглядеть красиво. Нужно уважать себя и тех, кто рядом. Рассмотрите в качестве новогоднего наряда пижамный костюм, например. Это и тренд, и удобная вещь, которая потом и в повседневной жизни вам пригодится: летом можно носить с кедами или сандалиями.





Правило 3: наряд должен быть уместным времени и событию

Еще один фактор, который важно учитывать при выборе новогоднего образа, — это уместность. Например, на юбилей бабушки уместно будет надеть закрытое платье классического кроя, а вот выйти на детскую площадку в мини-юбке и на каблуках будет все же не к месту. Так же и с новогодней ночью: это темное время суток, и логично будет использовать темные и глубокие оттенки в одежде (изумруд, сапфировый и так далее), а также блестящие наряды.

Мы должны учитывать, куда мы идем отмечать Новый год. Многие ведь заранее знают место, где будут встречать праздник. Если вы отправляетесь на вечеринку, лучше заранее узнать про дресс-код, возможно, она будет тематической. Кто-то отправится на официальное торжественное мероприятие, и там может быть свой дресс-код.

Вот, например, платье-пиджак, которое можно дополнить чокером и перчатками, быть в нем королевой вечера. Или, например, черное платье с корсетным верхом и юбкой-сеткой. А кто-то будет встречать праздник дома, в кругу семьи.





Особое внимание уделите аксессуарам, потому что они завершают образ, подчеркивают детали, делают наряд более праздничным. Например, пояс-портупея с украшением — подойдет и к платью-футляру, и к однотонному брючному костюму. Эта деталь — тренд, который способен подчеркнуть вашу индивидуальность.

У меня есть такая традиция: каждый Новый год я покупаю себе что-то новое для гардероба. Это может быть аксессуар или туфли. Новый год — новая вещь. Желаю, чтобы в наступающем году у всех нас был удачный шопинг и много красивых, стильных образов.



