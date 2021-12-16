На улицах Челябинска начали продавать новогодние елки

Выясняем цены и делимся лайфхаками от продавцов

В Челябинске начали работу 93 торговые точки, где можно купить новогодние деревья или хвойные букеты. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации. Корреспондент ИА «Первое областное» посетил несколько ярмарок в разных районах Челябинска.

В Калининском районе 16 торговых точек. Самая большая из тех, что я успел посетить, — напротив Теплотеха. Деревья поставили над подземным переходом со стороны «Кировского».













Сосну здесь можно найти от 400 рублей, ель — от 600. Букетик из хвойных веток обойдется в 100 рублей. Продавец оказался необщительный — выведать, как идут дела с «зеленым» бизнесом, не удалось, однако за пару минут отоварились два человека. Сказывается удачное местоположение.







Дальше по нечетной стороне улицы Кирова еще две ярмарки: около офиса МТС и на перекрестке возле цирка.

«Сегодня второй день как торгую. Пока слабенько идет, люди подходят только цену узнать», — поделилась продавец на одной из точек.













Она рассказала, что минимальные цены на всех точках города примерно одинаковые, но стоимость конкретного дерева определяется индивидуально, исходя из его размера и пышности.









В Центральном районе я обратил внимание на торговую точку на улице Труда, 161. Старт цен здесь чуть ниже, чем на описанных ранее ярмарках. Продавец сказал, что стоимость сосен варьируется от 300 до 1000 рублей.

Здесь, как и во многих других местах, деревья ставят близко к перекрестку и проезжей части. Это может создать опасную ситуацию на дороге, вопросом заинтересовалась Госавтоинспекция.

«В преддверии Нового года на территории Челябинска открылись места продажи хвойных деревьев. С целью привлечения внимания продавцы размещают их на самых видных местах — на перекрестках города. Такое размещение хвойных деревьев закрывает обзор для участников дорожного движения — водители не видят пешеходов, приближающихся к проезжей части, деревья закрывают обзор дорожных знаков и светофоров», — отметили в пресс-службе ГИБДД.

Однако мне показалось, что по сравнению с прошлым годом ситуация улучшилась: сегодня я не видел деревьев, ветки которых торчат за пределами тротуара. Многие продавцы, хоть и ставят елки и сосны близко к дороге, подпирают их большими деревянными конструкциями.

Торговая точка возле ТК «Теорема» в Курчатовском районе мои слова подтвердила: деревянные подпорки на месте. Здесь, кстати, продавцы оказались довольно общительными.





«Сейчас мало покупают, но мы знаем, что в ближайшее время будет много клиентов, поэтому мы активно завозим новые деревья», — поделился положительным настроем один из продавцов.









Также опытные продавцы новогодних деревьев ответили на мои дилетантские вопросы: не обсыплется ли елка или сосна к праздникам, если ее купить сейчас? И есть ли какие-нибудь секреты по сохранению свежести дерева?

«Деревья за полмесяца не начнут осыпаться, будьте уверены. Но вообще, когда купите дерево, оставьте его на два-три дня на балконе, а затем поставьте либо в банку с водой, либо в емкость с песком. Песка нужно насыпать столько, чтобы дерево могло самостоятельно стоять, затем песок нужно намочить», — рассказали продавцы.

Список адресов всех торговых точек города можно посмотреть на сайте администрации Челябинска.

Читайте также материал ИА «Первое областное», в котором мы рассказали о том, откуда южноуральцам везут елки, насколько они конкурентоспособны в сравнении с искусственными деревьями и как в Челябинске борются с нелегальными лесорубами.