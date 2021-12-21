Инструкция: как выбрать живую елку на Новый год

Рассказываем, на что обратить внимание при выборе главного праздничного атрибута

Осталось меньше двух недель до Нового года. Елка, бесспорно, один из главных атрибутов праздника. По всему Челябинску уже развернули новогодние ярмарки, на которых можно купить живую елку. ИА «Первое областное» предлагает инструкцию для тех, кто до сих пор не выбрал себе новогоднюю красавицу. С помощью специалистов Роспотребнадзора мы составили список рекомендаций, на которые стоит обратить внимание при выборе живой новогодней ели.

Где покупать

Живую елку можно покупать только на официальных городских ярмарках или в лесничестве.

Важно понимать, что брать елки с рук, у несанкционированных лесорубов, незаконно. Чтобы случайно не приобрести нелегально срубленное дерево, нужно уточнить, является ли точка продажи официальной, и поинтересоваться у продавцов о наличии договора с питомником елей о покупке деревьев. Кстати, обзор некоторых точек читайте в отдельном материале ИА «Первое областное».

Когда покупать

Специалисты Роспотребнадзора советуют идти за елкой в двадцатых числах декабря. Дерево, купленное раньше, осыпется задолго до окончания новогодних праздников.

Какое дерево выбрать

— Выбирайте елку с ровным, толстым стволом без трещин. При высоте елки в полтора метра диаметр нижней части ствола должен быть не меньше 6 сантиметров. Дерево с тонким стволом не простоит долго.

— Ветки должны быть гибкими. Если они сухие и ломаются при минимальном усилии — эта елка не стоит внимания.

— Иголки должны быть насыщенного изумрудного цвета, эластичными, при этом важно, чтобы они крепко держались. Ударьте стволом дерева о землю или слегка потрясите елку: если иголки осыпаются — это плохой признак.

— Разотрите несколько иголочек в ладонях. Должен ощущаться характерный запах хвои. Сухая, крошащаяся иголочка и отсутствие аромата — признаки слишком давно срубленного дерева.

— Выбирайте елку с одной макушкой. Если макушек две, три или она вообще обрезана, покупать такое дерево не нужно.

Как правильно донести елку до дома

Попросите продавца упаковать дерево в пластиковую сетку-рукав или возьмите с собой веревку и самостоятельно примотайте ветки к стволу. Несите дерево стволом вперед, а верхушкой назад. В квартиру же елку нужно заносить, наоборот, вперед макушкой. Обязательно нужно дать елке постепенно адаптироваться к теплу, поместив на 2—3 часа в прохладное место, например на балкон.