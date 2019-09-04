Мальчика, сбитого «скорой», доставят в Челябинск

Ранее с травмами он был доставлен в больницу Катав-Ивановска.

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Мальчика из Катав-Ивановска, который попал под колеса машины «скорой», перевезут для дальнейшего лечения в Челябинск. К такому решению пришли местные врачи, посоветовавшись с коллегами из областного центра.

«С травмами средней степени тяжести его доставили в районную больницу. Сотрудники больницы проконсультировались со специалистами из Областной детской больницы. Завтра его доставят санитарным транспортом в травматологическое отделение ЧОДКБ для продолжения лечения», — рассказали в пресс-службе министерства здравоохранения Челябинской области.

В минздраве добавили, что перевозить ребенка будут в санитарном транспорте: в санавиции и реанимобиле необходимости не оказалось.

Напомним, что вчера, 3 сентября, семилетний ребенок на велосипеде выехал в неположенном месте на дорогу, где его сбила не успевшая перестроиться карета скорой помощи. Мальчик был доставлен водителем той же машины в центральную районную больницу Катав-Ивановска.