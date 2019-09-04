Юным циркачам Южноуральска не дают тренироваться в местном ФОКе

Ранее одна из участниц получила в учреждении травму.

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На южноуральский физкультурно-оздоровительный комплекс, в котором пострадала пятилетняя девочка, подано заявление в правоохранительные органы.

Инцидент произошел 31 июля в местной цирковой студии. Одна из воспитанниц во время занятий получила травму, упав с высоты. Случившееся стало поводом для возбуждения уголовного дела сотрудниками Следственного комитета.

По словам местных жителей, после происшествия директор ФОКа закрыл спортивный зал с необходимым для занятий оборудованием. В качестве альтернативы было предложено необорудованное помещение, которое не предназначено для проведения занятий. Обеспокоенные родители снова обратились в правоохранительные органы.

«Администрация и директор ФОК увиливают от информации, но после происшествия следственными органами зал не опечатывался. Другое помещение не подходит для проведения занятий. Там отсутствует покрытие и инвентарь. Мы около недели назад отправили соответствующие запросы», — рассказал Роберт Сакаев, адвокат родителей.

Также, по словам Роберта, сейчас ходят слухи о том, что зал планируют переоборудовать для занятий другой секции. Сотрудники управления спорта, культуры и туризма администрации Южноуральска отказались по телефону комментировать ситуацию. В спортивном учреждении на звонки корреспондента сайта «Первый областной» не отвечают в течение нескольких дней.