Жители Златоуста смогут пройти медосмотр в эти выходные

Ранее выезды специалистов проходили в Челябинске и Магнитогорске.

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8 сентября областной проект министерства здравоохранения «Территория здоровья» дойдет до Златоуста. Так, в городе появятся две площадки, на которых все желающие смогут пройти медосмотр у более чем 20 различных врачей из челябинских больниц.

По мнению организаторов проекта, подобный выезд позволит людям попасть к хорошему врачу на осмотр.

«Нехватка узких специалистов — настоящий бич не только деревень и поселков, но и более крупных городов. Мобильный выезд, конечно же, не решение проблемы, оно требует более серьезной работы, но возможность бесплатно попасть к хорошему специалисту — безусловное благо для любого человека, которому требуется такая помощь», — рассказали в министерстве здравоохранения.

В школе № 10 будет организована площадка для взрослых, где горожане смогут получить консультации у кардиолога, ревматолога, невролога, а также пройти тестирование на ВИЧ, вакцинацию от гриппа, определить сахар в крови и сделать ЭКГ. Также на месте будет работать передвижной флюорографический комплекс и мобильный маммограф.

В школе № 4 будет организована детская площадка с 15 различными специалистами. Здесь можно будет пройти лабораторные исследования, УЗИ-диагностику, ЭКГ и рентгенографию. Также на территории будет работать Областной детский центр здоровья ГБУЗ «ЧОДКБ», где каждый ребенок сможет попасть на прием к педиатру, психологу, пройти ЭКГ, спирометрию, смокилайзер, биоимпедансометрию, пульсоксиметрию, динамометрию, психологические тесты с выдачей паспорта здоровья, а также измерить уровень глюкозы и холестерина в крови.

Работать площадки будут с 12 до 17 часов. Для получения консультаций жителям Златоуста нужно будет подойти к школам с полисом ОМС и паспортом.

Напомним, областной проект «Территория здоровья» стартовал весной 2019 года. В дальнейшем планируется, что подобные выезды пройдут и в других городах Челябинской области.