«Скорая» сбила ребенка в Катав-Ивановске

Сейчас мальчик находится в больнице.

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В Катав-Ивановске машина скорой помощи сбила ребенка. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе МВД по Челябинской области.

По предварительным данным, инцидент произошел вчера, 3 сентября. Карета скорой помощи ехала по пересечению улиц Больщикова и Красноармейской, когда мальчик на велосипеде выезжал на главную дорогу со второстепенной. Столкновения избежать не удалось, несмотря на старания водителя.

«По данному факту сейчас проводится проверка. Хотим отметить, что ребенок находился далеко от своего места проживания и ехал без сопровождения родителей», — прокомментировали в пресс-службе управления МВД по Челябинской области.

После столкновения, мальчик был доставлен в местную больницу на этой же машине скорой помощи.