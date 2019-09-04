Стрелявший в бизнесмена из Златоуста сдался полиции

Один из друзей погибшего в Златоусте парня дал признательные показания.

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В следственном комитете по Челябинской области подтвердили информацию о том, что один из друзей убитого в ночь с 1 на 2 сентября златоустовца, признался полиции.

Давид Худоян, действительно, погиб по нелепой случайности: друг решил продемонстрировать ему пневматический пистолет Макарова. В этот момент по неизвестной причине и произошел выстрел. 22-летний парень был доставлен в больницу, но выжить не смог.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Убийство». Сегодня, 4 сентября, друг убитого дал признательные показания.

Напомним, молодой человек с огнестрельным ранением был доставлен в больницу Златоуста в ночь с воскресенья на понедельник. Врачи не смогли спасти жизнь парня. Полиция в тот же день начала поиски подозреваемого. Им оказался друг погибшего.

Соседи молодых людей характеризуют положительно.