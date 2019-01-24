/ «Мальчик, который выжил»: попавший в аварию подросток из Трехгорного поделился воспоминаниями о страшном дне

Парень уже оправился после сложной операции.

Состояние пострадавшего в ДТП парня, которому провели операцию по возвращению сердца на место, улучшается. 8 января 17-летний мальчик из Трехгорного пострадал в страшной аварии. В тяжелом состоянии он поступил в Челябинскую областную детскую клиническую больницу.

Он поступил к нам в тяжелом состоянии, мы провели обследование, и было несколько непонятно, почему тяжесть состояния такая. Перелом грудины — он тяжелый, но не вызывает таких последствий. Срочно был взят на компьютерную томографию, на которой мы увидели смещение сердца в левую плевральную полость. Сразу же было принято решение об операции. Мы провели малоинвазивную операцию, она длилась больше часа. Я раньше работал во взрослой хирургии и сталкивался с многими случаями, но такое чтобы вывихнуть сердце — это у меня впервые. — рассказывает сайту «Первый областной» заместитель главного врача по хирургии ЧОДКБ.

Сейчас парень находится в палате, он уже самостоятельно встает и передвигается. В столовую ходит сам и очень этому рад. Владимир поделился первыми воспоминаниями после аварии.

Я был в сознании, когда меня везли на реанимобиле. Это был шок, когда я очнулся в машине, было тяжело дышать, в целом, после обезболивающего, я чувствовал себя в порядке, понимал, где я, отвечал на вопросы. Мне даже дали поговорить с родственниками по телефону. — делится ощущениями пострадавший в аварии Владимир.

Парень очень благодарен врачам больницы за своевременную профессиональную помощь и отзывчивость, он подчеркнул, что ему помогают и отвечают на все его вопросы.