/ Злостный нарушитель стал виновником ДТП в Коркино

За два года молодой человек 59 раз привлекался к административной ответственности.

ДТП с участием иномарки «Шевроле Круз» и отечественной «Десятки» произошло вчера, 28 января, возле дома № 63 на улице Терешковой в Коркино. За рулем «Шевроле» в момент аварии находился 22-летний парень.

Управляя автомобилем «Шевроле Круз», при повороте налево, не предоставил преимущество в движение автомобилю ВАЗ 21 102, под управлением 55-летнего мужчины, двигавшегося по главной дороге и совершил с ним столкновение. В результате ДТП водитель автомобиля «Шевроле», получил телесные повреждения, назначено амбулаторное лечение. — рассказали сайту «Первый областной» в управлении ГИБДД по Челябинской области.

Сотрудники ГИБДД установили, что водитель «Круза» — житель Коркино, имеет стаж в 2 года. За это время он нарушил правила дорожного движения аж 59 раз. Все — связаны с нарушением скоростного режима.