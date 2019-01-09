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/ 5-летняя девочка скончалась в лобовом ДТП двух «Фольксвагенов»

5-летняя девочка скончалась в лобовом ДТП двух «Фольксвагенов»

Машины столкнулись днем на трассе М-5.
сегодня в 09:40
  |  Происшествия

Авария, произошедшая после Рождества в Саткинском районе, унесла жизни двух человек. Два «Фольксвагена» столкнулись лоб в лоб днем на трассе М-5. Один автомобиль ехал в сторону Челябинска, а второй — в Уфу. В машинах находились шесть человек, и только четверо выжили, хотя и получили серьезные травмы.

В результате ДТП от полученных травм скончались пассажирка первого автомобиля — 5-летняя девочка — и водитель второго «Фольксваген Поло». — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Обстоятельства произошедшего устанавливают сотрудники ГИБДД.

На фотографиях с места происшествия видно, что передние части «Фольксвагенов» превратились в кашу.

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