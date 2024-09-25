Около 55 миллиардов рублей инвестируют в развитие туризма на Южном Урале

На сегодняшний день в регионе реализуется 45 туристических проектов

Объем инвестиций в проектах туристической инфраструктуры Челябинской области составит около 55 миллиардов рублей. Об этом ИА «Первое областное» сообщил Максим Мельников, генеральный директор АНО «Центр проектного развития».



В регионе сейчас реализуют 45 туристических проектов, в том числе те, которые в прошлом и этом годах получили федеральную поддержку. В Челябинской области перспективными видами туризма, по межрегиональной схеме территориально-пространственного планирования РФ, являются природные, горнолыжные и культурно-познавательные.

В скором времени в регионе появятся три крупных горнолыжных комплекса: «Уреньга», «Аджигардак» и «Ривьера» в Копейском городском округе. Также построят два аквапарка — «Большая вода» в Челябинске и на мультикурорте «Фанпарк» на берегу Шершневского водохранилища.

За последние четыре года валовой региональный продукт Челябинской области вырос на 50%, он составляет 2,3 миллиарда рублей. Доля туризма в ВРП — 2,3%, она увеличилась почти на 30%.

В среднем по России доля валового внутреннего продукта составляет 2,6%, в Челябинской области чуть ниже — 2,3%.

«Президент поставил целевой ориентир для экономики в 5%, поэтому нам есть, куда расти», — комментирует гендиректор АНО «Центр проектного развития» Максим Мельников.

Согласно данным валовой добавленной стоимости туристкой индустрии, в Челябинской области основной прирост наблюдается в сферах общепита, гостиниц и санаториев.

«Это фокус, на который мы нацелены — легализация средств размещения, коллективность средств размещения, выделение мер поддержки, получение необходимых классификаций, попадание в реестр, получение статистических данных, на основании которых принимаются управленческие решения», — говорит Максим Мельников.

Эксперт отмечает, что федеральные средства, которые на сегодняшний день получают регионы, прежде всего, опираются на многофакторную методику, которая в том числе учитывает количество размещенных человек и количество номеров.

В среднем турист в Челябинской области пребывает 4 дня, этот показатель является самым большим по УрФО. Количество размещенных ночевок в коллективных средствах размещения составляет 4,5 миллиона человек. С 2019 года прирост составил 40%. Общее количество туристических ночевок в регионе — 5,5 миллиона.

Челябинская область, по сравнению с другими регионами, уникальна своими предложениями. Речь о многочисленных горнолыжных курортах и природных парках.

«Национальные парки за последние десять лет по количеству посетителей приросли в два раза, рост колоссальный и мы понимаем, что эти цифры будут только расти», — комментирует Максим Мельников.

Средний уровень загрузки отелей в регионе в данный момент не высок — 23%.

«В перспективе, от пяти до девяти лет мы должны получить порядка шести тысяч новых номеров. Учитывая, что регион обладает 19 тысячами номерного фонда, это 30% от всего УрФО», — подводит итог Максим Мельников.

Автор: Ксения Рындина