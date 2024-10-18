Министр экономического развития РФ Максим Решетников оценил потенциал ГЛК «Солнечная долина»

С инфраструктурой спорткомплекса его познакомил губернатор Челябинской области Алексей Текслер

Сегодня, 18 октября, в рамках рабочего визита в Челябинскую область министр экономического развития РФ Максим Решетников вместе с главой региона Алексеем Текслером и основателем ГЛК «Солнечная долина» Олегом Сиротиным провели осмотр горнолыжного курорта. Руководитель федерального ведомства высоко оценил потенциал спорткомплекса, а также придал важное значение тому, что он модернизируется не только за счет привлечение мер господдержки, но и собственных инвестиций, передает корреспондент ИА «Первое областное».

Горнолыжный курорт «Солнечная долина» является одним из крупнейших подобных спортивных объектов на Южном Урале. В ходе визита гости осмотрели все новые объекты комплекса: двухэтажный сервис-центр, на базе которого открыты прокат, служба инструкторов, медпункт, ремонтная мастерская горнолыжного инвентаря, а также восьмиэтажный спортивный отель «Пальмира 3», четырехэтажную гостиницу Green Valley-5 на 32 апартамента и двухэтажные шале с видом на горнолыжные трассы действующего курорта.

«Солнечная долина» — достаточно крупный курорт, здесь могут разместиться до 1500 человек. Владельцы активно модернизируют инфраструктуру для обеспечения туристического потока, вкладывают собственные инвестиции, привлекают меры господдержки. В прошлом сезоне здесь открылся новый учебный склон с тремя ленточными подъемниками, в этом году запустим новый гостиничный комплекс на 60 мест», — прокомментировал Алексей Текслер.

Глава региона акцентировал, что благодаря в том числе господдержке в регионе развиваются и другие горнолыжные комплексы. Максим Решетников отметил развитие горнолыжного туризма в Челябинской области и поблагодарил губернатора за личное участие в работе по этому направлению.

«Челябинская область действительно движется по туристическому тренду, не изменяя промышленному профилю региона, поэтому спасибо, что уделяете этому внимание и на личном контроле держите», — отметил министр.

В настоящее время на ГЛК реализуется крупный инвестпроект по созданию современного кресельного подъемника высокой производительности в центральной части курорта. Для этого будет приобретена и установлена шестиместная пассажирская подвесная канатная дорога. Заработает подъемник в 2025 году.

Всего в Челябинской области в зимнем туристическом сезоне будут функционировать 9 горнолыжных курортов и комплексов, оборудованных 52 трассами протяженностью порядка 57 километров. Во второй половине ноября откроется большая часть курортов и комплексов («Солнечная долина», «Евразия», «Притяжение», «Райдер» и «Егоза»).