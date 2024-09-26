До конца года в Челябинской области обновят почти 200 км дорог до туристических локаций

Добираться до озер и водопадов станет удобнее и безопаснее

В Челябинской области до конца года отремонтируют 186 километров дорог, ведущих к достопримечательностям и символам края — озерам, нацпаркам. Часть из объектов уже обновлена, часть еще ждет ремонта, но, как отмечают в региональном Миндортрансе, все запланированные работы завершат до конца сезона.

Обновляют маршруты к местам отдыха по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги». В Миндортрансе подчеркивают, что от качества этих дорог зависит привлекательность области для туристов. Жители и гости региона отправляются по этим трассам к горнолыжным курортам, термальным источникам, каменным рекам.

Так, одна из важных для туристов дорог — обход Чебаркуля — уже обновилась: здесь отремонтировали участок в 10 километров. Работы ждет и маршрут Чебаркуль — Мисяш — автодорога М-5 «Урал». До конца сезона здесь отремонтируют покрытие на нескольких участках, общая протяженность составит почти 14 километров. Значимость обеих дорог в том, что по ним проходит большой поток туристов, направляющихся на базы отдыха и озера Мисяш, Еловое, Кисегач, Чебаркуль, Тургояк.

Всего к концу года отремонтируют 40 участков региональных дорог.