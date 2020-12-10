Известная на всю Россию бабушка-блогер из Магнитогорска попала в реанимацию

Здоровье женщины подкосил коронавирус.

Раисе Гладских из Магнитогорска 94 года. И последние несколько лет пенсионерка ведет свой блог в «Инстаграме». Её веселые и ироничные наблюдения за нашей жизнью читают по всей России. Но теперь подписчикам инстабабушки не до смеха — их любимый автор попала в реанимацию.

«Дорогие! Все, кто спрашивал и беспокоился. Бабушка в больнице с пневмонией. Она очень сильная. В начале ноября, казалось, легко перенесла ковид. Но, видимо, не долечили. Сейчас состояние очень тяжёлое, она в реанимации. Пожалуйста, пожелайте ей мысленно здоровья и сил, мне кажется, это работает. И берегите себя!» — такой пост в «Инстаграме» оставили внучки бабушки-блогера.

Многие подписчики женщины признаются, что её посты как глоток свежего воздуха. А вдохновение из них черпают даже известные люди. Например, фотография нашей землячки в тюрбане как-то попала в подборку Юлии Высоцкой.

«Внучки как-то показали подборку фото в проекте Юлии Высоцкой @jvlife.ru. Там были прекрасные бабушки в ярких шляпах, клешёных штанах и с синими волосами. И текст о том, что старость может быть разной. В комментариях кто-то радуется и подбадривает — так держать! Другие признаются, что сами бы не смогли, но за смелость уважают. А третьи печалятся. Объясняют, что старость должна быть тихой, теплой и уютной, а это все срам. Не к лицу бабкам рядиться в молодых. Потом, подумав, разрешают старухам экспериментировать с одеждой и волосами, но только чтобы при этом собрать остатки памяти и думать о возрасте, равняться предлагают на английскую королеву. Как на эталон элегантности без излишеств», — написала тогда бабушка-блогер.

Блог Раисы Гладских в этом плане тоже можно назвать королевским — он отличается особым достоинством и чувством стиля.

Редакция «Первого областного» также желает Раисе Гладских скорее поправиться и вернуться к активной жизни.